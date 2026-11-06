Można nie popierać tego co zrobiło PiS z TK, ale czy to daje magiczne prawo wsadzenia tam polityków Platformy bez żadnego trybu? Trzeba być naprawdę krótkowzrocznym żeby popierać coś takiego. Tworzy to precedens że rząd może sobie robić co chce bez patrzenia się na prawo. Lemingom się to podoba bo teraz mają swój rząd, ale przyjdzie inny i zrobi to samo tylko mocniej i bardziej bezczelnie to potem będzie płacz. Kto pamięta Pokaż całość