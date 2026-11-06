Coraz większy zasięg Zero TV
Kryzys wokół przejęcia Trybunału Konstytucyjnego pokazał coraz większą popularność Zero TV. 31 października jej całodobowy zasięg osiągnął 480 tys. widzów. To najwięcej od początku nadawania stacji, czyli od maja 2026 r.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (172)
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@przeciwko78: nie było widać stronniczego poparcia. Raczej nabijano się z ego Rafałka, ale ten gość sam był kopalnią memów. Porównując też to jak media głównego nurtu wspierały Trzaskowskiego w tym "niezależna publiczna TVP w likwidacji", to kanał ZERO swoimi publikacjami wyrównał szansę wszystkich kandydatów. Zrobili jedne z lepszych spotkań między kandydatami poszczególnych partii obnażając manipulacje
@ZarchiwumZ: xD
Neuropki albo siedzą na bezrobotnym jak typowy lewak albo to ich praca XD
https://wykop.pl/link/8041047/kanal-zero-z-kolejnym-rekordem-na-youtube-stanowski-podal-liczbe-widzow
Kanał Zero z kolejnym rekordem na YouTube. Stanowski podał liczbę widzów
@reveil: Tak, większość sejmowa daje takie prawo.
@tutajsiemylisz: Dokładna definicja neuropy i silniczków xD
- ten kto nic z kanału zero nie oglądał
- ten kto powtarza bez sprawdzania co mu inni powiedzą
- ten kto jest klamcą
Ewentualnie wszystkie trzy na raz.
po prostu widzowie tv wymieraja na potege, mlodzi nie ogladaja tv