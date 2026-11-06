Krzysztof_Dzong_Un nadal nie usunął konta
Równe 2 lata temu użytkownik wykopu Krzysztof_Dzong_Un obiecał, że jeżeli Kamala Harris przegra wybory prezydenckie w USA to usunie konto w serwisie wykop. Do tej pory tego nie zrobił.wykopowicz_ka
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Komentarze (139)
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@KRZYSZTOF_DZONG_UN: ty już daj se spokój z takimi tekstami bo twoje słowa są warte tyle co splunięcie na chodnik
Komentarz usunięty przez moderatora
Nie się jeszcze zastanawia
Za to ty już od tak wielu lat jesteś sprany, że to ty dzwonisz a nawet tego nie widzisz.
Oburzacie się na wyniki republiki, podczas to właśnie wy ją oglądacie i nakręcacie jej słupki.
Zresztą, po co
Dla niego wykop to cały świat i miałby konto usuwać? Pls
@quiet_stone: dobrze, że napisałeś o lewakach, bo prawaki w przeciwieństwie do lewaków dotrzymują słowa. Przykłady? Proszę bardzo:
-trump obiecał zakończyć wojnę na Ukrainie w 24 godziny po zwycięstwie w wyborach, jeszcze zanim obejmie urząd.
Od tego czasu minęły już 731 dni, a wojna na Ukrainie
Nie nowe, znałem.