Liczba lekarzy milionerów zaskoczyła rządzących. "System przecieka jak durszlak"
Nawet kilkanaście tysięcy lekarzy może zarabiać przynajmniej milion złotych rocznie. Wstępne dane o faktycznych zarobkacstarnak
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Nawet kilkanaście tysięcy lekarzy może zarabiać przynajmniej milion złotych rocznie. Wstępne dane o faktycznych zarobkacstarnak
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Komentarze (43)
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Bo ludzie boją się o swoje zdrowie?
Jak myślisz, dlaczego takie prezesy mają cały korytarz szpitalny dla siebie? Żadnych kolejek, albo pomoc dla synów senatorów ad hoc, albo jak sam ordynator leci w podskokach.
Udają ze nie widzą zarobków lekarzy, a oni w dowód wdzięczności nawet kartki wyrywają z protokołów #pdk
A jeszcze - Przypomnę że w sprawie Aleksandrowa to próbowali
Na rok akademicki 2026/2027 Ministerstwo Zdrowia ustaliło urzędowe limity przyjęć na studia medyczne (kierunek lekarski oraz lekarsko-dentystyczny), które obejmują także uczelnie niepubliczne (prywatne) oraz studia płatne/niestacjonarne.
@miszczu90: oni doskonale wiedzą co robią, udają tylko idiotów
jak taka podstawowa informacja jak wynagrodzenia mogły zaskoczyć profesjonalistów i specjalistów z naszego rządu? oni mają nad czymkolwiek kontrolę, czy państwo leci na autopilocie???
Ograniczenie pensji do 240zł na godzinę i to zaraz. Zobaczymy ile się tych szpitali zamknie, bo myślę że wcale nie tak wiele.