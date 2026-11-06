KRADNĄ! Wykorzystują słabości systemu by drenować CAŁE SPOLECZENSTWO z kasy. Te pieniądze, które powinny trafić na leczenie walczących o życie ludzi trafiają do portfeli konowałów a stamtąd kasa z podatków nas wszystkich ląduje w salonach samochodowych, w inwestycjach w nieruchomosci, w rajskim życiu pełnym uciech, wycieczek i dobrobytu. Okupione jest to niewysłowionym cierpieniem i śmiercią niezliczonych chorych ludzi. W perspektywie czasu ten proceder może mordować nawet miliony ludzi. Ci ludzie mogli by Pokaż całość