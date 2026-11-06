Tak Republika "broni" Trybunału. Od hitów disco do sprzedaży zegarków
Subtelna analiza telezakupów ubranych w patriotyczny płaszcz dla ciemnego ludu. Pamiętajcie - kupując patriotyczny zegarek wspieracie chiński przemysł i przepłacacie dla Polski!oppserwatorr
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Komentarze (51)
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Wszystko prawidłowo. Tak wyglada psychiatryk. Jeden pacjent śpiewa, drugi tańczy z kimś niewidzialnym, inny dyma krzesło, inny patrzy w ścianę, a jeszcze inny zjada kredki. Niech tam zrobią jeszcze stoisko z wata cukrowa, strzelnice, jakaś karuzele i
Ciągłe straszenie, szukanie wrogów, manipulowanie emocjami, kreowanie atmosfery zagrożenia i przedstawianie polityki jako nieustannej wojny dobra ze złem.
Problem jest znacznie większy niż poziom dziennikarstwa. To model uprawiania polityki, w którym emocje zastępują fakty, propaganda zastępuje informację, a podziały społeczne stają się narzędziem zdobywania i utrzymywania władzy.
Przed
To oznacza, że w Polsce jest prawica.
Psychoprawica.
G---o zegarki po 999 zł
To jest większe jeb@nie niż kupowanie złota użytkowego w Aparacie i innych przybytkach po astronomicznych cenach za gram "jubilerskiej roboty" z odlewni. Choć tam przynajmniej kupujesz złoto i mimo wszystko ma wartość. Republika z Jastrzebowskim dyma bez mydła sprzedając srebro drożej niż złoto.
Myślicie, że taki Kłeczek drze mordę tam za najniższą krajową, czy może Sakiewicz żyje odżywiając się promieniami słonecznymi?
Wszędzie są koszty, a samych pisowców doić nie ma jak, bo ci muszą oszczędzać na wybory.
Sytuacja jest poważna, ale tylko chwilowa, bo najprawdopodobniej władzę po wyborach przejmie PisoKonfederacja z Braunem lub bez towarzysza, a jedną z pierwszych decyzji będzie przepływ ogromnego kapitału do TVRepublika, wtedy
@galicjanin:
Nie, państwowe TVP się sprywatyzuje, bo już nie będzie potrzebne.
Jego wartość dla elektoratu jest żadna, dodatkowo jest na to bardzo duże przyzwolenie społeczne i można się przypodobać