A z czego mają robić tą tępą propagandę?

Myślicie, że taki Kłeczek drze mordę tam za najniższą krajową, czy może Sakiewicz żyje odżywiając się promieniami słonecznymi?

Wszędzie są koszty, a samych pisowców doić nie ma jak, bo ci muszą oszczędzać na wybory.

Sytuacja jest poważna, ale tylko chwilowa, bo najprawdopodobniej władzę po wyborach przejmie PisoKonfederacja z Braunem lub bez towarzysza, a jedną z pierwszych decyzji będzie przepływ ogromnego kapitału do TVRepublika, wtedy Pokaż całość