Niewidzialny zabójca na Marsie. Ogromne zagrożenie dla człowieka
Łazik Perseverance wykazał, że pył na Marsie jest toksyczny i może przenikać barierę krew mózg.DziendobryMireczku
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Łazik Perseverance wykazał, że pył na Marsie jest toksyczny i może przenikać barierę krew mózg.DziendobryMireczku
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Komentarze (55)
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https://www.national-geographic.pl/nauka/mikroplastik-jest-wszedzie-naukowcy-wykryli-go-nawet-w-jadrach-ludzi-i-psow-240521105947/
Perseverance ma wiele dokonań, a teraz jeszcze ów łazik dokonał pył.
Tak mi się wydaje na "chłopaki" rozum, ale mogę się mylić.