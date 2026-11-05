A tam przypadkiem nie ma braku powietrza i z tego powodu trzeba ciągle nosić hermetyczne ubrania i mieszkać w hermetyczne zamkniętych pomieszczeniach? Może nic im nie będzie jak nie będą tego nosem wciągać. Jak ten pył dostanie się im do płuc to chyba już wtedy będzie to najmniejszy problem.



Tak mi się wydaje na "chłopaki" rozum, ale mogę się mylić.