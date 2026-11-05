Chiny apelują o rozwagę z podatkami
Komentarze (61)
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chinczyki chyba kolejny raz ograją Brukselę w makao ( ͡° ͜ʖ ͡°)
jeden z projektów to dosłownie 3 podzespoły - mikrokontrolek Raspberry piko, enkoder, i kółko z adresowalnymi ledami.
u chinczyka:
- Raspberry 10 PLN
- enkoder 5 PLN
- kółko z LED
@TwojaStaraTanczyMambe: mam to samo. Mam jeszcze troche zapasow, ale to sie skonczy. Chyba wykopie z piwnicy stary system do trawienia plytek i zrobie ogromny krok wstecz budujac wszystko od zera
Bo o to w tym chodzi. Duże sieci zalobbowały, by ludzie musieli kupować u pośrednika zamiast u źródła. Ten podatek dotyczy absolutnych pierdół typu
https://x.com/LukasKobierski/status/2118670884126769647