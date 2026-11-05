Gdzieś to czytałem o miliardach przesyłek, a jakoś cicho ludzie to przyjęli. Aż tak się dobrze żyje, że przedmiot za 10zł kosztuje 45zł i nie robi to na nikim wrażenia? czy ludzie się przyzwyczaili, że dobrze to już było i śruba musi być dokręcana. Ja już chyba jestem na tym drugim etapie. Zaraz wirus cię zabije, bierz trzecią dawkę bo zaraz będzie kolejna odmiana i trzeba się przygotować. Zaraz będzie wojna i Pokaż całość