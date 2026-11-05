Prolu bo on trudne studia miał, on musiał się NA PAMIEĆ nauczyć xDD



Ja jestem pewien, że większość lekarzy by u-----o serio trudne studia takie jak lotnictwo czy elektrotechnikę. Tam, że też musisz się nauczyć to musisz jeszcze rozumieć. A jak profesorek zawadiaka z p---y wymyśli żeby przekształcić jakiś wzór którego nigdy nie widziałeś, albo wymyśli całki z wektora poyntinga to powodzenia xD