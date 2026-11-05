W Zamościu ponad 2,7 mln złotych.
Komentarze (45)
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To tylko pokazuje jak daliśmy się zrobić w debili jako społeczeństwo.
yup, ale nie obwiniaj sie, politycy uwielbiają naszymi pieniążkami swoje poparcie boostować
Ja jestem pewien, że większość lekarzy by u-----o serio trudne studia takie jak lotnictwo czy elektrotechnikę. Tam, że też musisz się nauczyć to musisz jeszcze rozumieć. A jak profesorek zawadiaka z p---y wymyśli żeby przekształcić jakiś wzór którego nigdy nie widziałeś, albo wymyśli całki z wektora poyntinga to powodzenia xD
@HeavyFuel: Nie można tu audytować bo to Pan Lekarz a oni jak czują presję to wyjeżdżają za granicę gdzie są o 80% mniejsze stawik i oni tego nie chcoo..
@slawek_s: od lat trąbi się, że ogromnym problemem w polskiej służbie zdrowia jest to, że lekarze kontrolują limity przyjęć na studia. Widziałeś kiedyś bezrobotnego lekarza? Ich zawsze brakuje, bo taki model biznesowy sobie stworzyli.
PA-TO-LO-GIA