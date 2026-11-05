Najbardziej niedostępne miejsca w Polsce i każdym pozostałym kraju Europy i Ameryki Płn. Na podstawie danych OSM do najbliższej drogi. W sam raz dla osób, które chcą "rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady." W Polsce to 8 km do wsi Kluki oraz 4,3 km do jakiejkolwiek drogi. W Europie max to 51 km.