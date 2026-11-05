Najbardziej niedostępne miejsca w Polsce i na świecie- interaktywna mapa.
Najbardziej niedostępne miejsca w Polsce i każdym pozostałym kraju Europy i Ameryki Płn. Na podstawie danych OSM do najbliższej drogi. W sam raz dla osób, które chcą "rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady." W Polsce to 8 km do wsi Kluki oraz 4,3 km do jakiejkolwiek drogi. W Europie max to 51 km.niejaki_ktos
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Komentarze (33)
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Dobry punkt do ewakuacji w razie SHTF. Bliskość granicy, sporego miasta oraz morza to spory plus.
Szczecin posiada także najwięcej czynnych schronów z prawdziwego zdarzenia w przeliczeniu na mieszkańca w całej Polsce, zapewniające schronienie ok. 60% mieszkańcom.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarno%C5%82%C4%99ka
@niejaki_ktos: które sukcesywnie wyburza (w tym świetnie zachowane i wyposażone) by sprzedać teren developeruchom.
https://www.lightpollutionmap.info/
https://stars.2pm.ninja/map/?lat=50.6999&lon=18.9685&z=5.38
@niejaki_ktos: Państwa bałtyckie mają specyficzny rozkład zaludnienia - większość ludzi mieszka w stolicach + kilku większych miastach resztą kraju to pustkowie.
Sarnojad łąkowy.
Wszystko byłoby fajnie, gdyby tylko nie były to miejsca objęte zakazem wstępu.
Komentarz usunięty przez autora
W szczecinie pokazuje bagno na wyspie
W linii pr9stej do drogi jest max kilkaset metrow