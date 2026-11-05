Rafał Brzoska uderza w Metę. Mnoży przykłady scamu
Rafał Brzoska walczy z fałszywymi treściami w internecie. Prezes InPostu i Sebastian Kondracki, twórca polskiego modelu sztucznej inteligencji Bielik.AI, uruchomili inicjatywę "150 proc. stop scam".LudzieToDebile
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Komentarze (19)
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J korporacje, jeszcze podatków tu nie płacą, nic.
Ktokolwiek jeszcze pamięta fair oferty wysyłane przez producentów oprogramowania?
Np. jakiś antywirus, który wysyła ofertę nie do przebicia, bo skoro używasz naszego wyrobu, to mamy super ofertę na przedłużenie licencji - która jest z zasady 2x droższa, niż zakup tej samej na Amazon.
Regulacje są niedobre, tak jak socjal. No chyba, że interes kapitalucha jest zagrożony, to wtedy regulacje jednak są potrzebne, podobnie jak socjal, zwany dla niepoznaki dotacjami.
@groman43: Taka jest prawda. Tylko dlatego, że z Metą mu nie po drodze, to z nią walczy. A walczy wcale nie po to, żeby klientowi, czy też jego kurierom było lepiej, tylko dlatego, że poczuł się urażony.
Ma możliwości finansowe, bo na to składają się
Oczywiście. Tfu i na Broszkę i na Metę.
Brzoska chciał tych słynnych DEREGULACJI, ale jak tylko interes kapitaluszka stał się zagrożony, a on sam zaczął być ofiarą nieograniczonej potrzeby zysku innego kapitaluszka, to już państwo ratuj i reguluj.