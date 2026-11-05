Pokaż całość

Zaprzeczam - to nie działa, przynajmniej nie w moim przypadku.Całe życie byłem tak uczciwy jak tylko się dało. Niczego nie wyłudziłem, nikogo nie oszukałem, niczego nie ukradłem - nie wiem czy pobieranie gier z internetu to kradzież, ale nawet jeśli mi się zdarzyło, to nabywałem oryginalną kopię na Steamie gdy tylko znalazłem dobrą pracę i mogłem sobie na to pozwolić. Nie musiałem, ale czułem że tak trzeba. Zawsze byłem