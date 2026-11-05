Hity

tygodnia

Lekarz chciał 4k dniówki na NFZ a OKO press go broni
2472
Izba lekarska ma własną kręgielnię
Izba lekarska ma własną kręgielnię
2446
Ilu lekarzy milionerów w Polsce? Nie kilkuset, ale nawet kilkanaście tysięcy
Ilu lekarzy milionerów w Polsce? Nie kilkuset, ale nawet kilkanaście tysięcy
2380
Skala bogactwa lekarzy w Polsce
Skala bogactwa lekarzy w Polsce
2299
Stop 3003. Stop ACTA.
Stop 3003. Stop ACTA.
2256

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