Zbiórki na wszystko. Czy internet nauczył nas żebrać zamiast pracować?
Portfel pusty, a potrzeba duża. Dawniej decyzja była prosta: dodatkowa praca, pożyczka u rodziny lub kredyt. Teraz? Zbiórka pieniędzy okraszona łzawym opisem. Problem zaczyna się wtedy, gdy rozpaczliwa prośba o pomoc to nie absolutna konieczność, lecz wyrafinowany sposób na wzbogacenie.Zoyav
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Komentarze (8)
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Zaprzeczam - to nie działa, przynajmniej nie w moim przypadku.
Całe życie byłem tak uczciwy jak tylko się dało. Niczego nie wyłudziłem, nikogo nie oszukałem, niczego nie ukradłem - nie wiem czy pobieranie gier z internetu to kradzież, ale nawet jeśli mi się zdarzyło, to nabywałem oryginalną kopię na Steamie gdy tylko znalazłem dobrą pracę i mogłem sobie na to pozwolić. Nie musiałem, ale czułem że tak trzeba. Zawsze byłem
Gorsze jednak są żebro-zbiórki na ratowanie życia. Opis jakiejś historii i nagle choroba w Polsce oczywiście nie do