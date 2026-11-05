Opłata produktowa za butelki i puszki wzrośnie pięciokrotnie od 2027 roku
Od 1 stycznia 2027 r. podstawowa stawka opłaty produktowej za butelki PET i puszki ma wzrosnąć z 1 zł do 5 zł za kg. Firmy spoza systemu kaucyjnego zapłacą 15 zł za kg. Opłatę płacą producenci i importerowie napojów, a nie klienci przy kasie.digital-nexus
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Komentarze (102)
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ROTFL!!!
Już naprawdę darowaliby sobie te brednie.
- a teraz uśmiechajcie się i PŁAĆCIE frajerzy.
@sharkulec: Każda partia która nie forsuje pol-exitu to podnóżki brukseli
Kiedy w końcu ludzie powiedzą dość tym skorumpowanym szujom w rządzie? (Niezależnie od partii)
@ukradlem_ksiezyc: i importerki.
To niewielka cena te kilka groszy( ͡° ͜ʖ ͡°)
@marpic: w PL mamy popis i politykę polaryzacji. Ci drudzy są gorsi, wyborcy tych drugich to śmieci. po napędza pis a pis napędza po. Więc to, że są ruchani na każdym kroku? To nie jest ważne, bo ci drudzy są gorsi....