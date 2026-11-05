Patrioci z Republiki żenią frjerom zegarki okolicznościowe z grawerem
Nastąpiła pełna monetyzacja zamachu stanu.tombeczka
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Nastąpiła pełna monetyzacja zamachu stanu.tombeczka
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Komentarze (85)
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(rysunek poglądowy, Tuska trzeba sobie wyobrazić bo nie wiem czy bym nie podpadł pod paragraf)
Żenada wywaliła poza skale. Najpierw piorą ludziom beret i opowiadają bzdury ,a potem na naiwności tych ludzi żerują. Co za hieny.
Miłosz Kłeczek