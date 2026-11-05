Jeśli tak to pożegnamy mnóstwo zabiegów ostatniej szansy. Przecież onkologia głowy i szyi to jest często przypadki od złych do beznadziejnych.

Na szczękowej się operuje te nowotwory, a przeżywalność 5-letnia w niektórych przypadkach to poniżej 50%, a powikłania są tragiczne. Rozumiem, że tu wejdzie algorytm i stwierdzi, że pana/panią nie operujemy bo nie ma zadowalających efektów