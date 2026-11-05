NFZ płaci za zabieg, nie za efekt. Ekspert: należy to jak najszybciej zmienić
Obecnie w większości przypadków NFZ płaci za wykonane świadczenie, niezależnie od jego skuteczności.Wyjątkiem są niektóre obszary, w których uwzględnia się wskaźniki jakościowe. Zdaniem Macieja Miłkowskiego ocena jakości powinna obejmować cały proces leczenia od kwalifikacji pacjenta do zabiegu, przairaG
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Komentarze (20)
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Na szczękowej się operuje te nowotwory, a przeżywalność 5-letnia w niektórych przypadkach to poniżej 50%, a powikłania są tragiczne. Rozumiem, że tu wejdzie algorytm i stwierdzi, że pana/panią nie operujemy bo nie ma zadowalających efektów
Właściwie to leczenie chorób przewlekłych u emerytów się w żaden sposób nie kalkuluje i efektów nie przynosi, bo często po prostu się wolniej pogarsza, a nie leczy
@Let_Me_2_Be: Serio?
A powiedz mi, czy te konowały to tylko w Polsce, czy na całym świecie?
Bo mieszkam w Italii i jakoś tu płacą się za zabieg.
Nie możecie im po prostu dalej płacić minimum 50-100k miesięcznie z publicznych pieniędzy i wgl nie interesować się efektami ich pracy?? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@1349: Ależ weryfikują - tacy piwniczni eksperci jak ty.
Dochodzenie przeprowadziłeś - wyrok wydany: całkowicie zamknięty przez konowałów, nie ma dobrych lekarzy.
@1349: Tylko że ty z perspektywy piwnicy opisujesz socjalizm a nie medycynę. Równie dobrze to można bredzić że stolarze czy budowlańcy są niepotrzebni, bo jedyne co umieją zrobić