NFZ wprowadza nowe zasady w przychodniach. Lekarze mówią o niesprawiedliwości
Od maja 2027 r. przychodnie POZ, które nie osiągną wymaganych przez NFZ wskaźników jakości, w tym zgłaszalności na badania profilaktyczne, muszą liczyć się z niższym finansowaniem. To niesprawiedliwe i demotywujące ocenia w rozmowie z Rynkiem Zdrowia dr Jacek Krajewski.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (40)
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np. w tym kto w tym roku poleci na Hawaje a kto tylko na Karaiby i kto droższego Lexusa sobie sprawi (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
@kilroyok: poradni tak ale samemu lekarzowi? obstawiam ze diagnostyka, badania w przychodni i profilaktyka zmniejszy mu kolejke pod prywatnym gabinetem
I bardzo słusznie. Państwo nie jest od lizania jajec lekarzykom, tylko od dbania o obywateli.
Przychodzi co do czego i nie ma kogo do wojska powołać.
Otyłe spasłe świniaki z rozwalonymi stawami, zepsutymi zębami, cukrzycą i chorobami naczyń bez żadnej kontroli, leczenia, profilaktyki
No tak, priorytetem państwa jest dbanie o to, żeby inwentarz żywy nadawał się do rzucenia na
Wielka łaska za moje pieniądze.
Ale PiS tego nie nazwał podatkiem, nazwał to daniną społeczną :))))))))))
- dzień dobry, przychodnia, słucham
- dzień dobry, chciałbym zapisać się do lekarza i dostać skierowanie na badania profilaktyczne
- a coś panu dolega?
- nie, ale chciałbym
Ale typy są oderwane od rzeczywistości...
Jacek, jak ludzie będą mogli ocenić swoją satysfakcję i na tej zasadzie NFZ obcinał by kasę, to przychodnie i szpitale w miesiac idą z torbami. Ty lepiej już nie proponuj.