Heh zamiast wskaźnika jakości jakiegoś obiektywnego proponuje ankiety, które można manipulować jak się chce. Ankiety - tak, ale tylko wypełnione przez pacjentów za potwierdzeniem profilem zaufanym i w formie anonimowej dla lekarza/przychodni. Ale i tak w każdym kołchozie wiedzą, że ankiety to gowniany wskaźnik i ja przynajmniej nie widzę żeby ktoś jakoś to stawiał jako główny wskaźnik, ewentualnie jako pomocniczy. Tym można manipulować a nawet jak są uczciwe - to większość ankiety Pokaż całość