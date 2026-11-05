luksusowe samochody o dużej wartości

zabezpieczyli pojazdy o wartości około jednego miliona złotych

Cos tutaj nie gra, luksusowe samochody w liczbie mnogiej o duzej wartosci - zabezpieczona wartosc pojazdow okolo 1M PLN. To co to za luksusy, ile tych aut niby bylo, 1?