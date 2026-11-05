Specjalnie powodowali kolizje. Wśród zatrzymanych "kaskaderzy" i "slupy"
"11 członków grupy wyłudzającej odszkodowania zostało zatrzymanych - informuje policja. Przestępcy przez wiele lat "organizowali" fikcyjne kolizje drogowe, do których dochodziło na terenie woj. wielkopolskiego i świętokrzyskiego"paramedix
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Komentarze (19)
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PJEKŁO KOBJET!!!
Cos tutaj nie gra, luksusowe samochody w liczbie mnogiej o duzej wartosci - zabezpieczona wartosc pojazdow okolo 1M PLN. To co to za luksusy, ile tych aut niby bylo, 1?
Czym są te slupy?
żeby @ukradlem_ksiezyc nie było głupio