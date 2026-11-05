Urzędnicy na Yanosiku. Mają go w samochodach ministerstwo, NFZ i inni!
Polscy urzędnicy za publiczne pieniądze kupują urządzenia reklamowane latami jako sposób na omijanie mandatówAndrzejInstruktor
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Polscy urzędnicy za publiczne pieniądze kupują urządzenia reklamowane latami jako sposób na omijanie mandatówAndrzejInstruktor
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Komentarze (38)
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@sylwke3100:
Ale, że co? Przecież popełniając wykroczenie drogowe służbowym samochodem, płaci kierowca, nie pracodawca.
-MASZ ZGAGĘ? WYBIERZ SIE NA ORLEN PO TABLETKI JAKIEŚ TAM XDDDDDDDD
@Last_Viking: Jest lepsza w liczbie aktywnych użytkowników, żeby nie powiedzieć, że pod tym względem bije Waze na głowę. Aktywnych = zgłaszających.