Rzecznik Izby Lekarskiej nie chce ustawy limit zarobków lekarzy
Dziś odbyła się dyskusja o ustawie "limit zarobków lekarzy" procedowanej właśnie w Senacie [...]. Większość głosów zgodna - uporządkowanie wynagrodzeń bardzo potrzebne, ale ten konkretny projekt jest bardzo szkodliwy dla systemu ochrony zdrowiatomasztomasz1234
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Komentarze (25)
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Dopóki "izba lekarska" będzie limitowała dostęp do zawodu, tak długo służba zdrowia przyjmie każde pieniądze z budżetu państwa ( ͡° ʖ̯ ͡°)
@Danzem:
Nie mają wstydu s--------y (╯°□°）╯︵ ┻━┻
Skoro lekarz na prywacie za wypisywanie recept może dziś zarobić setki tysięcy PLN, jeśli na prywacie zarobi 2-3 tyle, to co go zmusi do pracy w szpitalu za <240 zł (gdzie musi się jeszcze użerac z polityką). Będzie odpływ kadr i nie zdziwie się że z
Sektor prywatny tych lekarzy nie wchłonie bo nie ma jak. Jest ograniczone zapotrzebowanie na dilerów zioła w zielonych poradniach czy receptoklepów w luxmedach (poza tym ubezpieczyciele prywatni to obecnie mniej płacą niż byle POZ i dokręcają śrubę lekarzom tam pracującym - i super). Przypomnę że polacy to naród dalej dość biedny. Mediana to 7k brutto (5.1k na łape), dominanta to jest 5.3k
Nosz czy on naprawdę Ludzi ma za kompletnych idiotów? Jakoś tam wśród tych co wypłynęli to tych od kaszaków było od groma, zaś tych od serc nie widziałem jakoś.
Wytnij mi numer i idź do tej prokuratury donieść na swoich kolegów. Pamiętaj to twój obywatelski obowiązek.