Ta ustawa może mieć absurdalne i katastroflane skutki - ale zanim moją krytyke wezmiecie za popieranie słów rzecznika, przeczytajcie do końca, albo pojedzcie do końca wypowiedzi.



Skoro lekarz na prywacie za wypisywanie recept może dziś zarobić setki tysięcy PLN, jeśli na prywacie zarobi 2-3 tyle, to co go zmusi do pracy w szpitalu za <240 zł (gdzie musi się jeszcze użerac z polityką). Będzie odpływ kadr i nie zdziwie się że z Pokaż całość