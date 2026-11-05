Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski w Senacie przyznał, że odsetek lekarzy zarabiających ponad milion zł rocznie może przekraczać 10 proc., co przy około 143 tys. praktykujących lekarzy dawałoby ponad 14 tys. osób. To szacunek resortu, dokładne dane mają być znane w styczniu 2027 r.