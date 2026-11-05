Minister szacuje nawet 10% lekarzy zarabia >1mln rocznie
Pojedyncze przypadki to dziesiątki tysięcy w skali kraju.AkkaMan
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Pojedyncze przypadki to dziesiątki tysięcy w skali kraju.AkkaMan
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Komentarze (24)
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Kto 'wy', chyba Ty?
Podstawowa zasada każdej pracy.
Najlepsze jest to, że niektórzy z tych lekarzy, to wcale nie chirurdzy, nie neurochirurdzy, nie chirurdzy w ogóle, tylko jacyś debile co potrafią mieć 3.5 gwiazdki na 5 możliwych.
Obcinanie zarobków to leczenie objawowe (albo nawet paliatywne).