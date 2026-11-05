W międzyczasie na facebooku, ludzie bądź boty, bronią takich ludzi xD

Najlepsze jest to, że niektórzy z tych lekarzy, to wcale nie chirurdzy, nie neurochirurdzy, nie chirurdzy w ogóle, tylko jacyś debile co potrafią mieć 3.5 gwiazdki na 5 możliwych.