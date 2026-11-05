Hity

tygodnia

Lekarz chciał 4k dniówki na NFZ a OKO press go broni
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Izba lekarska ma własną kręgielnię
Izba lekarska ma własną kręgielnię
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Ilu lekarzy milionerów w Polsce? Nie kilkuset, ale nawet kilkanaście tysięcy
Ilu lekarzy milionerów w Polsce? Nie kilkuset, ale nawet kilkanaście tysięcy
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Skala bogactwa lekarzy w Polsce
Skala bogactwa lekarzy w Polsce
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NIL ostrzega: za takie pieniądze to my nie będziemy leczyć!
NIL ostrzega: za takie pieniądze to my nie będziemy leczyć!
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