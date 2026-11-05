Miliony długów przez chińskie rowery. Polskim firmom grozi upadek
Transportowane z Chin do Polski rowery elektryczne miały być zgłaszane jako zwykłe rowery. Proceder mógł doprowadzić nawet do 125 mln euro strat. Teraz jego konsekwencje mogą ponieść polskie firmy transportowe.dwaplusdwatocztery
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Komentarze (42)
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@Podstepny_Wez: No a jak:
ja to nie wiem po co szukać tych co kupili rowery, prościej od razu złapać tysiąc losowych ludzi jak Gestapo i cyk każdemu kara.
A potem zdziwko że ludzie nazywają III RP Generalną Gubernią 2.0.,
w Polsce jest winny ten, z którego da się ściągnąć pieniądze, a nie ten co popełnił przestępstwo
"Proceder wyśledził OLAF (Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych). Według ustaleń unijnej instytucji elektryczne rowery miały być rozkładane na części. — W cwany sposób rozmontowano te rowery"
właśnie odkryli jak powstają wszystkie marki "polskich"
Jak importujesz towary objęte cłami a tym bardziej cłami antydumpingowymi to interesujesz się czy cło zostało zapłacone czy nie.
A jak są wątpliwości to sam możesz je opłacić.
Z
Importer znika, eksporter znika, a KAS dojeżdża firmy transportowe bo one ciągle są - m.in. PKP Cargo - bo przecież przewoziły te kontenery. To tu jest główny problem i absurd tej sytuacji.
Co za absurd. Dojeżdżać można -i powinno się - tego, kto jest bezpośrednio związany z łańcuchem dostaw, jest nadawcą/ odbiorcą/ dystrybutorem, wprowadza towar na rynek, cli etc. Ale firma transportowa?
Musi faktycznie być manko w kasie, skoro wpadli na takie pomysły.
O co chodzi?
TL;DR: Należy opodatkować wyłącznie własność ziemi na podstawie wartości gruntu, emisję i wydobycie. Żadnej z tych rzeczy nie da się schować ani wywieźć za granicę. A jak już to tylko z korzyścią dla nas.
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