Więc firmy, które się tego podjęły, wiedziały, że przewożą rozebrane zwykłe rowery w częściach, które czy w częściach, czy w całości mają takie same cło, ale jak są to elektryki, to cło jest inne? I nikomu się lamka nie zapaliła? Powiedzieć, że jest to naciągnięte jak guma od majtek Doroty Wellman to nic nie powiedzieć. Typ, który przepuszcza tyle kontenerów, które powinny mieć inne cło albo wziął w łapę (się zdarza) albo Pokaż całość