Historia jednej ze wspólnot pokazuje, do czego może prowadzić sytuacja, w której granica między zarządem wspólnoty a firmą administrującą zaczyna się zacierać.

Administrator, który sam siebie kontroluje

Przez pewien czas współwłaściciel firmy administrującej z Bobrowca był jednocześnie członkiem zarządu wspólnoty.

Oznaczało to, że osoba związana z przedsiębiorstwem otrzymującym wynagrodzenie od mieszkańców zasiadała równocześnie w organie, który powinien kontrolować wykonywanie jego usług.

Samo połączenie tych funkcji nie musi być niezgodne z prawem. Rodzi jednak oczywisty konflikt interesów.

Kto ma kontrolować administratora, kwestionować jego decyzje, sprawdzać faktury i egzekwować obowiązki, jeśli osoba związana z firmą administrującą sama uczestniczy w zarządzaniu wspólnotą?

W opisywanym przypadku pojawiały się również relacje byłych członków zarządu dotyczące spotkań z deweloperem, na które nie dopuszczano wszystkich przedstawicieli wspólnoty, oraz prób wpływania na skład zarządu.

Pieniądze mieszkańców i wieloletnie niejasności

W lipcu 2021 roku deweloper przedstawił rozliczenie, w którym wskazano saldo wynoszące 113 087,43 zł.

Przez kolejne lata mieszkańcy nie uzyskali, według relacji autora, pełnego i przejrzystego wyjaśnienia tego rozliczenia.

Pojawiła się również propozycja przekazania wspólnocie środków w formie darowizny. Administracja zgłosiła zastrzeżenia dotyczące sposobu ich rozliczenia, ale nie ustalono, aby sprawę skierowano następnie pod głosowanie właścicieli lub doprowadzono do skutecznego rozwiązania zastępczego.

Dopiero po zmianie zarządu w 2026 roku pozyskano dodatkową dokumentację, z której wynikały między innymi historyczne nadpłaty 37 właścicieli na kwotę 12 442,28 zł oraz niedopłaty 58 właścicieli na kwotę 34 755,42 zł.

Kwoty te same w sobie nie dowodzą nieprawidłowego wykorzystania pieniędzy. Pokazują jednak, jak ważne jest regularne kontrolowanie rozliczeń.

Naprawy za prawie 300 tysięcy złotych

W 2024 roku zaproponowano mieszkańcom utworzenie funduszu celowego na naprawy usterek budynków, szacowane na około 281 600 zł.

W przeprowadzonej ankiecie 56% głosujących opowiedziało się za dochodzeniem roszczeń od dewelopera, a 44% za finansowaniem napraw z pieniędzy mieszkańców.

Mimo tego przygotowano projekt uchwały dotyczącej funduszu celowego. Nie przedstawiono analogicznego projektu dotyczącego dochodzenia roszczeń od dewelopera.

Wątpliwości wzbudziły również oferty wykonawców. Dwie z nich, formalnie pochodzące od różnych podmiotów, miały niemal identyczny sposób przygotowania, podobne opisy i formatowanie. Brakowało też szczegółowych ilości robót i cen jednostkowych.

Podczas kontroli dokumentacji mieszkańcowi nie okazano, według jego relacji, zapytań ofertowych ani protokołów pozwalających zweryfikować sposób wyboru wykonawców.

Zarząd wspólnoty nie powinien bezkrytycznie akceptować przedstawionych kosztorysów. Powinien samodzielnie kontrolować, co mieszkańcy kupują i ile za to płacą.

Paczkomat, plac zabaw i niewyegzekwowane należności

Kolejne wątpliwości dotyczyły codziennych rozliczeń.

Wspólnota przeznaczyła 12 300 zł brutto na przygotowanie około 10 m² terenu pod komercyjny paczkomat.

Po zmianie zarządu ustalono, że według dostępnych wówczas informacji operator nie rozliczył kosztów przygotowania terenu, opłat za korzystanie z nieruchomości ani zużytej energii elektrycznej.

Dodatkowo podlicznik energii miał przez pewien czas działać nieprawidłowo, a sam paczkomat znajdował się na terenie objętym prawem do wyłącznego korzystania przez jednego z właścicieli.

Podobne problemy dotyczyły placu zabaw użytkowanego przez sąsiednie osiedle. Pomimo zawartego porozumienia pierwszą fakturę wystawiono dopiero po ponad dwóch latach.

Z kolei odzyskanie 16 000 zł zadeklarowanych przez dewelopera na rozbudowę wiaty śmietnikowej wymagało ostatecznie skierowania sprawy do sądu.

To przykłady sytuacji, w których zarząd powinien systematycznie sprawdzać umowy, terminy płatności i działania administratora.

Gdy mieszkaniec próbuje kontrolować dokumentację

W lipcu 2025 roku jeden z mieszkańców wystąpił o dostęp do dokumentów wspólnoty.

Przez niemal miesiąc napotykał kolejne przeszkody organizacyjne, uzasadniane między innymi urlopami pracowników i koniecznością obecności określonej osoby.

Podczas jednej z wizyt, według jego relacji, zamiast udostępnić dokumentację, pytano go o stan zdrowia i przyjmowane leki.

Podczas kolejnej próby kontroli, po około dwóch minutach od wejścia, pracownik administracji wezwał policję.

Dokumenty ostatecznie udostępniono, ale mieszkaniec wskazywał na ograniczenia dotyczące sposobu ich przeglądania.

Przebieg tych spotkań pozostaje przedmiotem sporu. Niezależnie od tego właściciele mają ustawowe prawo kontroli działalności zarządu wspólnoty.

Dokumentacja nie powinna być traktowana jak własność firmy administrującej.

Zamiast odpowiedzi – konflikty i sprawy sądowe

W opisywanej wspólnocie pytania dotyczące rozliczeń oraz krytyka sposobu wykonywania obowiązków prowadziły do narastających konfliktów.

W korespondencji pojawiały się ostrzeżenia o odpowiedzialności karnej i cywilnej. Dotyczyły one więcej niż jednego mieszkańca.

Jeden z właścicieli, po zgłoszeniu zastrzeżeń dotyczących obsługi bramy i pilotów, został poinformowany o możliwości wniesienia przeciwko niemu prywatnego aktu oskarżenia.

W późniejszej korespondencji pojawiło się również żądanie świadczenia w wysokości 200 000 zł.

Oczywiście każdy ma prawo chronić swoje dobre imię przed sądem. Nie powinno to jednak zniechęcać mieszkańców do rzetelnej kontroli dokumentów i finansów wspólnoty.

Co wydarzyło się po zmianie zarządu?

W 2026 roku mieszkańcy doprowadzili do zmiany zarządu.

Nowy zarząd zaczął analizować historyczne rozliczenia, uzyskiwać dokumentację, weryfikować umowy i kontaktować się bezpośrednio z kontrahentami.

Zaczął również wydawać firmie administrującej zwykłe polecenia dotyczące bieżącej obsługi nieruchomości.

Kilka dni później firma administrująca z Bobrowca rozwiązała umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Nie można bez dodatkowych dowodów przesądzić motywów tej decyzji.

Ważne jest jednak to, że mieszkańcy przejęli rzeczywistą inicjatywę w prowadzeniu spraw własnej wspólnoty.

Najważniejsza lekcja dla innych wspólnot

Nie każda firma administrująca działa niewłaściwie. Nie każde zaniedbanie oznacza działanie celowe. Jednak nawet najlepszy administrator powinien podlegać niezależnej kontroli.

Dlatego właściciele mieszkań powinni pamiętać o kilku zasadach:

Sami wybierajcie niezależny zarząd spośród mieszkańców, zamiast dopuszczać do kontrolowania administratora przez osoby związane z jego przedsiębiorstwem.

Regularnie sprawdzajcie faktury, umowy i salda, zamiast ograniczać się do corocznego zatwierdzania sprawozdań.

Kontrolujcie oferty wykonawców, zakresy robót, ceny i sposób ich wyboru.

Pilnujcie należności wspólnoty, nie tylko wydatków.

Dbajcie o dostęp do całej dokumentacji, niezależny od pracowników administratora.

Wymagajcie wykonywania poleceń zarządu, a w przypadku niezadowalającej obsługi rozważcie zmianę administratora.

Wspólnota mieszkaniowa to nie firma administrująca, jej właściciele ani zatrudnieni przez nią pracownicy.

To wszyscy właściciele lokali, którzy ze swoich pieniędzy utrzymują nieruchomość i ponoszą konsekwencje podejmowanych decyzji.

Nie oddawajcie więc faktycznej kontroli nad wspólnotą firmie, której płacicie za obsługę. Wchodźcie do zarządu, sprawdzajcie dokumenty, kontrolujcie wydatki i rozliczajcie administratora.