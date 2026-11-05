Sorry ale wiem jak dawniej wyglądała szkoła i wcale nie było lepiej. Mniej się tylko słyszało o patologii bo nie każdy miał telefon z kamerą i nie każdy publikował swoje idiotyzmy 24/7.

Zresztą myślicie że nasi rodzice byli do czegokolwiek przygotowani? Absolutnie nie.



Rzeczy które potrafi mój ojciec nauczył się od swojego ojca. Rzeczy które potrafię ja związane z życiem nauczyłem się z rodziny i otoczenia.