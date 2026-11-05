Szkoła w PRL była lepsza? Czy dzisiejsza szkoła słabo przygotowuje do życia?
Czy rzeczywiście kiedyś uczono lepiej? Dawna szkoła kojarzy się z dyscypliną, wymaganiami i szacunkiem do nauczyciela. Dzisiejsza ma z kolei dostęp do technologii, nowoczesnych materiałów i wiedzy z całego świata. Jest jednak pewien problem: najnowsze wyniki badania PISADonaldMorawiecki
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Komentarze (201)
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Nie zmienia się.
Mam nastoletniego syna. W podręczniku ma to samo, co ja miałem 20 lat temu, tylko te podręczniki są trochę bardziej kolorowe.
Zresztą myślicie że nasi rodzice byli do czegokolwiek przygotowani? Absolutnie nie.
Rzeczy które potrafi mój ojciec nauczył się od swojego ojca. Rzeczy które potrafię ja związane z życiem nauczyłem się z rodziny i otoczenia.
@not-sweet: Dodaj jeszcze do tego, że kiedyś to nauczyciele bili uczniów, znęcali się nad nimi. Potem jak weszła "ochrona małoletnich" i zmieniły się standardy, to było w drugą stronę - w wielu szkołach młodzież znęcała się nad nauczycielami.
Pytam córkę: „Gdzie masz zeszyt?”. Odpowiedź: „Nie mam”. „Jak to nie masz?”. „No nie mam, nikt nie wymaga. Pani wrzuca notatki na Google Drive”.
Przecież to jest absurd. Kto ma później do tych notatek zaglądać? Czy to naprawdę przygotowuje młodych ludzi do przyszłości? Jak
No nie wiem, może nie zaglądałoś do książek dla dzieci, lub ich po prostu nie masz i kłamiesz? Dzieci regularnie muszą czegoś szukać, a nawet jest to wymagana i OCENIANA (!) umiejętność na lekcji. Wiem, bo ostatnio przeglądałem książkę i ćwiczenia z infy u dziecka. Powiedziałbym Ci jakie wydawnictwo, ale już poszły do szkoły. Są też dość popularne formy pracy zwane lapbookami,
a czy jest badanie pokazujące ile zrobili piętnastolatkowie, by przygotować się do dorosłego życia, poza gapieniem się w smartfon?
W PRL każdy miał cię za g---o i szkoła traktując cię jak g---o wpasowywała cię w ramy obywatela
@RomanKarburator: Ciekawe... bo ja pamiętam, że za g---o uważaliśmy wszelkiej maści patologię... ale cóż... każdy wspomina to tak, jak był traktowany.
Więcej szacunku miałbym jakbyś się okazał patusem.
Zwykłym szarakom często pozostaje edukacja publiczna,
Która jest neo-pruskim bublem modelu nauczania – przestarzałym systemie nastawionym na posłuszeństwo, schematyczność, odtwarzanie wiedzy i podporządkowanie ucznia, zamiast rozwijania samodzielnego myślenia, kreatywności i indywidualnych talentów.
Taa, tylko, że do tego potrzebny jest odpowiedni poziom (coraz wyższy) indywidualnej wiedzy - pojedynczo "bezsensownej i zbędnej" - ale dopiero ten zasób wiedzy "offline" stanowi bazę dla skojarzeń, które stanowią o samodzielnym myśleniu i kreatywności.
A talenty, to w znaczącej większości, ciężka indywidualna praca oparta o powyższe.
@aristotleonassis: Yhy, ci co weszli w dorosłość 20, 30, 40 czy 50 lat temu to wcale nie byli "zidiocali kretyni", co nie? Widać to np. w wynikach wyborów...
@RyanWolf: Tak. Taka z nich krynica mądrości, że potrafią w---------ć do "umówionego" kosza na śmieci oszczędności całego życia, bo typ przez telefon wmówił im że jest ich wnuczkiem, albo dać sobie wcisnąć garnki z aliexpress warte 10,5 zł / sztuka na kredyt 40 rat x 500 zł.