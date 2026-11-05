Koniec wielkiej ery. Cristiano Ronaldo żegna się z reprezentacją Portugalii!
Cristiano Ronaldo ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej.YabadabaduHehe
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Cristiano Ronaldo ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej.YabadabaduHehe
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Komentarze (29)
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Jakby zasuwał jak portugalczyk i omijały go kontuzję, to mógł być jednym z 3 najwybitniejszych graczy wszechczasów. Ale lubił balować, to nie wykorzystał swojego potencjału.
Ronaldo 14 goli w