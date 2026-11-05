Zakaz pracy na NFZ od miesiąca do 5 lat. Senacka komisja łagodzi kary dla lekarz
Medyk, który umyślnie i wielokrotnie łamie zasady, np. przy receptach refundowanych, mógłby zostać odsunięty od świadczestarnak
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Medyk, który umyślnie i wielokrotnie łamie zasady, np. przy receptach refundowanych, mógłby zostać odsunięty od świadczestarnak
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Komentarze (18)
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Żeby potem mogli znowu KRAŚĆ?!?!
KTO NAMI RZĄDZI?!?!
Przecież to ZŁODZIEJ ZŁODZIEJOWI na to pozwala... ciekawe ilu polityków jest lekarzami albo z NIMI powiązani...
PA-TO-LO-GIA
Senator Tomasz Grodzki, lekarz znany z tego że nie został skazany za korupcję w sprawie pacjentów operowanych w jego szpitalu, którzy przed operacją wpłacali na założoną przez niego fundację po 10 tysięcy złotych, a później wskakiwali
Politycy myślą tylko o korycie i trwaniu przy nim