Ale wy wiecie że sprawa dotyczy np wykluczenia lekarza który wypisuje receptę na refundację w momencie kiedy refundacja się nie należy... Np słynna sprawa lekarki która wypisywała mleko chorym dzieciom. Podsumowując: macie problem nie z lekarzami ale z rozumieniem tego jak bardzo rząd was wyroocha w tej reformie bo nie znam lekarza który pójdzie na taki układ żeby wogóle ryzykować współpracę z NFZ kiedy wskazania do refundacji zmieniają się co 3 miesiące. Pokaż całość