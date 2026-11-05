Taksówkarz od stłuczek ma kłopoty. Jego ofiary też.
Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wyłudzeń metodą "na kolizję" przez taksówkarza z Warszawy. Niestety również jego ofiary są przez sądy uznawane co najmniej za współwinne zderzeń. O szczegółach tej bulwersującej sprawy - Łukasz Zboralski.mkorsov
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Komentarze (26)
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I nie bronię tego faceta. Osobiście uważam, że powinien dostać kopa w jaja bo to co robił to s-----------o wysokiej wody.
@tomi502: No chyba ty, żebyś nie pisał komentarzy życzeniowych.
Wystarczy jeździć przepisowo, ale co tam, jadem jak mi się podoba a potem, wysoki sądzie, zagapiłem się, zagapiłam się, nie zauważyłem, nie zauważyłam. Domyślam się, że część miała problem z przeglądem, stanem technicznym itp, więc płacili aby policja nie przyje... Widać jak na tacy jakie samochody uczestniczyły w tych kolizjach, żadnego luksusowego samochodu tam nie było,
@Akatrosh: koncert życzeń
Współwina za kolizję: Jeśli miałeś pierwszeństwo, ale mogłeś bez problemu wyhamować i celowo tego nie zrobiłeś (lub dopuściłeś się rażącego zaniedbania), policja lub sąd mogą uznać Cię za współwinnego spowodowania kolizji.
No i skarbówka osobno za czerpanie dochodu i nie odprowadzenie podatku.
@Hibernetyk: Co? Przecież każdy chce obracać gotówką a teraz gotówka bee bo można ukryć dochód?
@Hibernetyk: Tutaj nie ma mowy o opodatkowaniu, bo to kasa zdobyta przestępstwem (wyłudzenie) i przepadek jest totalny.
Z drugiej strony odszkodowania w prawdziwych zdarzeniach komunikacyjnych nie podlegają opodatkowaniu. Ciekawe czy załatwienie na miejscu, na gębę i w gotówce odszkodowania za faktyczną stłuczkę też pod tą zasadę podlega? W końcu tylko papieru brakuje a umowa ustna też swoją moc ma.