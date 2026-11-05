Facet polował na ludzi popełniających błędy na drodze co nie znaczy, że ludzie tych błędów nie popełniali i nie byli winni. To, że on specjalnie wykorzystywał takie sytuacje to jedno ale to, że druga strona popełniała błąd to drugie. Zasadniczo Sąd może uznać współwinę przy zdarzeniu i to chyba tyle.

I nie bronię tego faceta. Osobiście uważam, że powinien dostać kopa w jaja bo to co robił to s-----------o wysokiej wody.