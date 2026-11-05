Hity

tygodnia

Zmarł Patrick Stewart
Zmarł Patrick Stewart
2695
Lekarz chciał 4k dniówki na NFZ a OKO press go broni
2461
Izba lekarska ma własną kręgielnię
Izba lekarska ma własną kręgielnię
2441
Skala bogactwa lekarzy w Polsce
Skala bogactwa lekarzy w Polsce
2293
Ilu lekarzy milionerów w Polsce? Nie kilkuset, ale nawet kilkanaście tysięcy
Ilu lekarzy milionerów w Polsce? Nie kilkuset, ale nawet kilkanaście tysięcy
2258

Powiązane tagi