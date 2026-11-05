Jak u Was w firmach, widać redukcję? Canva, kolejna spółka zwalnia aż 22% osób
Canva też zwalnia, ale pracownicy mogą przynajmniej liczyć na hojne odprawy półroczne, laptopy itp. A jak sytuacja u Was w firmach? Widać jakieś cięcia, czy to tylko giganci schodzą z ilości pracowników?FXMAG
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Komentarze (34)
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I mamy prawdopodobny powód, podrasowanie wyników przed wejściem na giełdę.
teraz przynajmniej będą mieć pracownicy chwilę na odpoczynek w rodzinnym gronie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@raszko754: w przeciwieństwie do polskich januszexów na b2b przynajmniej nie zostaną całkiem na lodzie
do tego kilka certów z AWSa, GCP, ej-ajowe z Cloude'a.
jesli ktos ma dobre CV, w sensie - fajne rozwiazania w projektach etc to znajdzie raczej bez problemu.
ogólnie no
No to ciekawe będzie to wejście jak firma na starcie tłumaczy się ze zwolnień wynikających z rozwoju AI i wypłaca niemałe odprawy
Z danych wynika, że finansowanie inwestycji leasingiem idzie w dół od kilku miesięcy.
Przy czym należy wziąć podniesie zabiegi księgowe, gdzie np. najem pojazdów (również ciężarowych), maszyn budowlanych jest raportowany jako leasing. To daje nieco zafałszowany obraz stanu faktycznego.