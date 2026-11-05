Ja z ciekawosci wyslalem CV na jedno ogloszenie z justjoinit i zaprosili mnie na rozmowe, koniec konców zaoferowali mi 180pln/h ale chcialem 250. 7 lat expa fullstack + troche devopsa + troche infra (cloud / node, te rejony) - ogólnie czlowiek orkiestra.

do tego kilka certów z AWSa, GCP, ej-ajowe z Cloude'a.

jesli ktos ma dobre CV, w sensie - fajne rozwiazania w projektach etc to znajdzie raczej bez problemu.



ogólnie no Pokaż całość