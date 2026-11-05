Oczywiście, że taki scenariusz jest możliwy. Problem w tym, że mówimy o prognozie obejmującej około 40 lat, a w tak długim okresie może się wydarzyć praktycznie wszystko: zmiany prawa, systemu emerytalnego, sytuacji gospodarczej, demografii, a nawet załamanie obecnego modelu finansowania emerytur. Przy obecnych trendach demograficznych nie jest to przecież scenariusz całkowicie abstrakcyjny.



Dlatego przedstawianie takich wyliczeń jako wiarygodnej prognozy wysokości przyszłych emerytur uważam za mocno wątpliwe. To raczej matematyczna ekstrapolacja niż wiedza Pokaż całość