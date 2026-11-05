Młodzi nie mają co liczyć na godziwą emeryturę. "Najwyżej 25 proc. pensji"
Osoby wchodzące dziś na rynek pracy mogą w przyszłości otrzymywać emeryturę odpowiadającą około 20-25 proc. ostatniego wynagrodzenia. - Z dnia na dzień utracimy 75 proc. środków, do których mieliśmy dostęp - alarmuje Marta Damm-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK.Skarbiec_Biz
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Komentarze (131)
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@Basiura89: Mieszkania za PRL-u to nie były za darmo tylko za to, że byłeś niewolnikiem twojego ludzkiego pana (czyli zakładu pracy w którym musiałeś pracować). Niestety wykopki mają mentalność 5 letnich dzieci więc opowiadają te kocopoły że zdegenerowane do absurdu systemy faszystowskie (socjalizm, komuna) przychylają parobkom nieba. To mieszkanie za darmo tam było tylko po to, żeby niewolnik nie zdechł w zimie na
Sprawiedliwie byłoby przyznać - system jest błędny, a więc ograniczamy aktualne świadczenia, a dodatkowo będziemy wydłużać wiek przejścia na emeryturę, mniej więcej rozłożymy koszty po równe.
Z jakiegoś powodu (oczywiście wiadomo z jakiego - wybory) zrzuca się wszystkie koszty na tych, którzy po prostu urodzili się później.
@neo78:
Nie będą musiały doświadczać tego co ja doświadczyłem i czego doświadczę.
Tak po prostu.
Od zawsze miałem gorzej.
Jestem do tego
Dla mnie jest to stan "normalny".
Jestem do tego przyzwyczajony.
Komentarz usunięty przez autora
@Massad: W punkt - ktoś musi pracować żeby ktoś mógł z tego korzystać. Zapisy w zus są nic nie warte jak nie można ich pokryć wpłatami z aktualnie pracujacych
Dlatego przedstawianie takich wyliczeń jako wiarygodnej prognozy wysokości przyszłych emerytur uważam za mocno wątpliwe. To raczej matematyczna ekstrapolacja niż wiedza