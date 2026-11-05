Można śmiało powiedzieć że ponad 90% stulatków w Polsce to kobiety!
Ponad 40 lat pobierania świadczeń a na koniec BONUS ekstra kasa! Liczba stulatków regularnie wzrasta. Wszyscy pobierają świadczenie honorowe. Wysokość świadczenia to 6 938,92 zł miesięczniePIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (55)
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@PfefferWerfer: Gówniarz myślał że do końca życia będzie żył z emerytury matki i nie będzie musiał iść do pracy.
Strasznie leniwa ta dzisiejsza młodzież.
@donatien-de-sade: tych których nikt nie chce albo pogonił, bo się puszczała i wyszło szydło z worka