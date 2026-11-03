Wielki zwrot w USA. Trump odcina Izrael od pomocy militarnej
Donald Trump ogłosił przełomową decyzję w sprawie wsparcia finansowego dla Izraela. Mimo tlących się nadziei na zbliżające się zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie, kluczowe rozstrzygnięcie może mieć miejsce tuż po wtorkowych wyborach połówkowych w Stanach Zjednoczonych.FXMAG
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Komentarze (2)
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Czytaj więcej: https://www.fxmag.pl/gospodarka/przelomowa-decyzja-trumpa-usa-odcinaja-izrael-od-pomocy-militarnej-na-bliskim-wschodzie-ceny-paliw-reaguja-gielda-prognozy-surowce-cena-ropy-brent-wti
super artykuł xD