Zapłaciła 29 400 zł za operację, żeby nie trafić na wózek, a fiskus...
Na operację na NFZ musiałaby czekać tak długo, że dalsze odkładanie zabiegu groziło pogorszeniem zdrowia. Zdecydowała się więc na leczenie prywatne. Operacja przyniosła poprawę, a lekarz potwierdził jej chirurgiczno-rehabilitacyjny charakter. Mimo to fiskus odmówił jej prawa do ulgi rehabilitacyjnejLudzieToDebile
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Komentarze (1)
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To nie jest problem US że NFZ nie domaga. Oczywiście to jest p------e ale tak to działa.
Sam chciałem wrzucić operacje syna bez której straciłby słuch prywatnie (podobna kwota co u tej kobiety z tym że podzielona na dwa) ale to się nie liczy bo mógł czekać aż NFZ z operuje. A że byłby głuchy? To nic.
Zresztą uzyskanie