Nie chcę siać zamętu ale zwrot w ramach ulgi jej się nie należy.

To nie jest problem US że NFZ nie domaga. Oczywiście to jest p------e ale tak to działa.



Sam chciałem wrzucić operacje syna bez której straciłby słuch prywatnie (podobna kwota co u tej kobiety z tym że podzielona na dwa) ale to się nie liczy bo mógł czekać aż NFZ z operuje. A że byłby głuchy? To nic.

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