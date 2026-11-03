Na szczescie nie mam z nimi do czynienia, ostatnio to w zeszlym roku jakos styczen-luty szedlem do ojca ze zdobytymi w pracy fajkami bez akcyzy xD Mialem na sobie sluchawki, ledwo szedlem bo mnie cos noga bolala. Ktos mnie szturcha, odwracam sie... pan policjant a za nim suka xD zdejmuje sluchawki gadka szmatka i pytam za co mnie zatrzymuja -a ten do mnie, ze wygladam PODEJRZANIE (mialem araszmatke na ryju, czapke i Pokaż całość