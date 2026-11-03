Policjant łgał, skuwał, zmyślał kary i je stosował, wpadł w furię...
Niedorzeczny glina zaatakował niebywale mocno. Co ten człowiek wyprawiał wobec zgłaszającego kolizję to głowa mała. Jego stan, pociągający nos, trzęsące ręce, zmiany nastrojów, furiackie zachowanie wskazują wyraźnie na nieprzydatność do służby?LudzieToDebile
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Komentarze (10)
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Absolutnie skandaliczne zachowanie, sprawa dla BSW i prokuratora. Ci pierwsi takich chłopców lubią, jak już raz na widelec nabiją to nie odpuszczą, jak inkwizycja.
Wrzód do wycięcia, przeprosiny dla poszkodowanego komendant sam przed kamerami powinien wygłosić. Ten organizm albo sam zacznie się od środka leczyć albo kiedyś przyjdzie kosa...
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