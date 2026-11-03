14-latek uciekał motorowerem przed policją. Matka zapłaci 1050 zł!
W Kościanie 14-latek bez uprawnień zignorował sygnały policji i uciekł motorowerem. Funkcjonariusze ustalili jego tożsamość, choć matka początkowo zaprzeczała, że to jej syn kierował pojazdem. Nastolatek odpowie przed sądem rodzinnym, a jego matka została ukarana mandatami na łączną kwotę 1050 zł.InfoMagazyn
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Komentarze (1)
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Przepisy obecnie mocno utrudniają młodym jazdę motorowerami.