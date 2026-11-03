W Kościanie 14-latek bez uprawnień zignorował sygnały policji i uciekł motorowerem. Funkcjonariusze ustalili jego tożsamość, choć matka początkowo zaprzeczała, że to jej syn kierował pojazdem. Nastolatek odpowie przed sądem rodzinnym, a jego matka została ukarana mandatami na łączną kwotę 1050 zł.