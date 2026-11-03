odpowiadać powinni ludzie co kupują wadliwe rzeczy, jeśli kupisz butle z gazem i zostawisz ją doszczelnioną w piwnicy w bloku to kto odpowiada za szkody? producent butli? rafineria gazu? Bądźmy poważni. Odpowiada posiadacz przedmiotu. Od tego jest certyfikat CE który gwarantuje zgodność z prawem, jak go unikasz to sam jesteś sobie winny.