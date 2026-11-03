Google rozbija botnet z 1,3 mln chińskich przystawek Android TV.
Google rozbiło botnet XCPE z ponad 1,3 mln przystawek Android TV. Pytanie co się może kryć w innych chińskich sprzętach, w tym w autach.Langus
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Google rozbiło botnet XCPE z ponad 1,3 mln przystawek Android TV. Pytanie co się może kryć w innych chińskich sprzętach, w tym w autach.Langus
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@zwora: hmm to zupełnie jak Donald Tusk