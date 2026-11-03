Eksperyment z zastępowaniem ludzi przez AI nie przynosi efektów
Trzydzieści dwa procent organizacji, które zwolniły pracowników zastąpionych przez sztuczną inteligencję, musiało ponownie zatrudnić personel. Powracający pracownicy domagają się podwyżek płac, gwarancji bezpieczeństwa zatrudnienia i przejrzystości sztucznej inteligencji, zanim zgodzą się na powrót.Grymas1000lecia
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Komentarze (26)
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Pierwsze co zobaczysz zwłaszcza u firm AI to fakt że mają ogromne wydatki i małe w porównaniu przychody. I
@HabaHabaZutZut: Wzrost zatrudnienia zazwyczaj jest postrzegany pozytywnie w excelu, znaczy że firma się rozwija.
Był postrzegany pozytywnie jak była koninktura. Obecnie to cięcie zatrudnienia tłumaczone zastępowaniem pracowników przez AI jest postrzegane pożywienie.
Widać, że zastępowanie człowieka postępuje, tylko trzeba robić to z głową.
Osobiście widzę, że firmy nie tyle starają się zwalniać pracowników, co zwiększać
wydajność i niezatrudniać nowych.
Za kolejne 10 lat uda się prawie wszystkim - i ci sami ludzie, którzy dziś zostali przyjęci zostaną ponownie zwolnieni - tym razem na stałe.
@kupkesobieciagne: od roku? od czterech lat ai jako llm jest już ugruntowane w firmach a agentic ai przynajmniej od dwóch. Możliwości rozwoju ai póki co wskazują na plateau a firmy jak openai i anthropic, stają na rzęsach i stosuja cudaczne metodologie księgowe żeby tylko nie powiedzieć "inwestorom" że wcale nie są rentowne więc o czym bredzisz dokładnie?