AI sama wszystkiego w firmie nie załatwi, firma początkowo po zwolnieniu pracowników zobaczyła lepszy dochód, no bo koszty oczywiście niższe, ale po kilku miesiącach taki jeden szef z drugim zauważył, że nagle konkurencja rośnie, drobne micro SaS podgryzają ich z boków, a główny konkurent zabiera klientów, bo napisał więcej fajnych funkcji, dzięki AI właśnie. Także przyszłość zapowiada się dla programistów ch**owo, arę raczej stabilnie na kolejne parę lat, tak moja ocena, na Pokaż całość