Jeżeli AI rozgryzie przez reverse engineering oprogramowanie, wyprodukujemy mniej elektrośmiecia, bo możliwe że część uda się przeprogramować. Człowiekowi się nie opłaca, bo to masa pracy, a za dzień pracy siedzenia nad tym kupi nową elektronikę, ale masa sprzętu może dostać drugie życie. Jakbym umiała przeprogramować stary VHS żeby w trybie czuwania wyświetlał zegarek to do dzisiaj bym go używała bo miał piękny ekran ciekłokrystaliczny z dużymi cyframi, a tak to ai takie Pokaż całość