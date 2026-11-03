AI umożliwia instalowanie dodatkowych funkcji do aparatów
Czy Twój stary aparat może dostać nowe funkcje dzięki sztucznej inteligencji? Okazuje się, że użytkownicy już teraz modyfikują oprogramowanie aparatów Sony, Canon, Nikon, Ricoh czy Hasselblad, odblokowując funkcje, których producenci nigdy im nie udostępnili.Korda
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 22
- Odpowiedz
Komentarze (22)
najlepsze
@GeraltRedhammer: To prawo istnieje od dawna. Btw Anthropic kilka dni temu wprowadził odpowiednie poprawki i próbuje blokować modyfikacje i przepisywanie oprogramowania lub gier których nie jesteśmy właścicielami. Bo wiecie - piractwo. Co z tego że sami z----------i wszystkie dane z internetu jakie się dało ( ͡° ͜ʖ
TFU
@kolejne_juz_konto: cena i rozmiar kompletnie nie uzasadniaja noszenia czegoś takiego ze sobą, od kiedy producenci telefonów poszli w fotografię obliczeniową i wykorzystują maksymalnie możliwości sprzętu. Sorry...
@robsonx: Przecież nikt o zdrowych zmysłach, nie nosi tego cały czas przy sobie, tylko przy robieniu zdjęć XD
@robsonx: Co najwyżej algorytmów, które próbują nieudolnie naprawia c-----e fotki. Niestety, fizyki nie oszukasz i takie pierdoszkiełka z telefonu nie zrobią nie wiadomo jak dobrego zdjęcia, co resztą pięknie widać po zmroku ¯\(ツ)/¯ A
Mój bardzo niski model Nikona d5100 mimo 14 lat działa i ma się świetnie. Poza lekkim zmęczeniem obudowy nadal robi fajne zdjęcia zupełnie jak w dniu zakupu. Ba! Nadal produkują do niego akumulatorki! Jeszcze przed erą AI powstało autorskie oprogramowanie,