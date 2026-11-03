Zdjęcia nieruchomości przerobione przez AI powinny być obowiązkowo oznaczane!

Dziś wystarczy kilka sekund, żeby AI zamieniło ruinę w luksusową willę. Przykład na załączonej grafice – u góry wizualizacja, na dole rzeczywisty stan budynku.

Moim zdaniem portale takie jak Otodom, OLX czy Morizon powinny obowiązkowo oznaczać zdjęcia istotnie zmodyfikowane przez AI, najlepiej widocznym stemplem „Wizualizacja SI”.

Nie chodzi o zakaz wizualizacji, ale o uczciwość wobec kupujących. Skoro wydajemy na nieruchomości setki tysięcy złotych, mamy prawo wiedzieć, czy oglądamy rzeczywistość, czy dzieło sztucznej inteligencji.

Co o tym sądzicie?

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