15-latek z Ukrainy groził b---ą firmie na Wilanowie i żądał 300 tys. zł
Policja zatrzymała 15-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o wysłanie do firmy na warszawskim Wilanowie wiadomości z żądaniem 300 tys. zł i groźbą podłożenia materiałów wybuchowych. Sąd rodzinny skierował nastolatka na dwa miesiące do okręgowego ośrodka wychowawczego.digital-nexus
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Komentarze (33)
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@Ein_Auslander:
Bracia nie.
Ale banderowcy tak.
@damianooo8: nie wiadomo po wojnie jak Ukraina będzie wyglądać¯\(ツ)/¯
No te statystyki są tak skrupulatnie ukrywane, że nawet ty i twoi koledzy ukrofile nie potraficie ich znaleźć, tylko ciągle każecie wierzyć na słowo.
@ibilon: https://demagog.org.pl/wypowiedzi/kto-popelnia-wiecej-przestepstw-wyjasniamy-przestepczosc-ukraincow/
oraz
"W komunikatach nie ma informacji o znalezieniu jakichkolwiek ładunków wybuchowych."
Czyli kłamał gnojek jeden.