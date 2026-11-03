Młodzi Polacy masowo pracują za darmo. 4 na 10 ma niepłatne nadgodziny
42 proc. pracowników w wieku 18-26 lat deklaruje co najmniej 6 godzin nieodpłatnej pracy tygodniowo. W grupie 27-39 lat jest to 41 proc., natomiast wśród pracowników w wieku od 40 do 54 lat odsetek wynosi 38 proc. W całej Polsce ponad 6 darmowych godzin tygodniowo przepracowuje 31 proc. badanych.Skarbiec_Biz
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Komentarze (45)
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@Silvia_Torque: I Ukraińcy, a nie czekaj, zobaczyli jaka tu jest chuujnia i sami zaczęli uciekać xd
Firma wymyśli sobie dowolny celowo skomplikowany regulamin rejestracji i nagle ilość nadgodzin spada o 50% czary. Wielu moich znajomych tak miało w firmach wymusili jakieś proszenie się o nadgodziny, później szczegółowy opis co dlaczego i gdzie i czemu nie zrobione w 8h. Całość musi przejść przez 3 osoby kręcące nosem do akceptacji. Oczywiście kończy się to tym że ludzie nie rejestrują tych nadgodzin
ryzyko stresu? w------e w stres pracownika ( ͡° ͜ʖ ͡°)
gorsza produktywnosc? pracownik do w-------a ( ͡° ͜ʖ ͡°)
wieksza rotacja? w------e w to, nowych, chcetnych jest na pęczki ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Pitolenie - młodzi chcieli by pracować 8h dostawać za to miliony i mieć totalnie wyrypane na jakąkolwiek odpowiedzialność. Niech zakładają własne biznesy i dają takie warunki pracy innym młodym xD.