Najgorzej ze zlecanie nadgodzin nie jest ustandaryzowane w kodeksie.

Firma wymyśli sobie dowolny celowo skomplikowany regulamin rejestracji i nagle ilość nadgodzin spada o 50% czary. Wielu moich znajomych tak miało w firmach wymusili jakieś proszenie się o nadgodziny, później szczegółowy opis co dlaczego i gdzie i czemu nie zrobione w 8h. Całość musi przejść przez 3 osoby kręcące nosem do akceptacji. Oczywiście kończy się to tym że ludzie nie rejestrują tych nadgodzin Pokaż całość