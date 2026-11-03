Na Phuket od sierpnia trwają protesty przeciw izraelskim turystom i ośrodkom ruchu Chabad, a władze w Bangkoku odebrały obywatelstwo jego naczelnemu rabinowi. Za niechęcią stoją pieniądze, ziemia i wojna w Strefie Gazy, a protestujący żądają już skrócenia pobytu Izraelczyków do 14 dni.