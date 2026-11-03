Sygnał jest prosty: pojazd jest w strefie, to nie wchodź

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Aha, czy przy ciągu samochodów jeden po drugim wjeżdżających w strefę znów pieszy musił by stać aż łańcuch pojazdów się nie skończy? A idźcie wy w ch.j z takimi pomysłami. Zróbmy jeszcze inną strefę - jak kierowca na drodze z pierwszeństwem i widzi, że ten z podporządkowanej wjechał już w strefę 30m od skrzyżowania to ten na drodze z pierwszeństwem nie może