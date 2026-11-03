Koniec wchodzenia pod auta na przejściach. Eksperci szykują nowe przepisy.
Chodzi o wyznaczenie specjalnych stref przed przejściami, które jasno określą obowiązki obu stron. Pomysłodawca przekonuje, że rozwiązanie może zakończyć spory o to, kiedy pieszy wchodzi bezpośrednio pod nadjeżdżający samochód.epicentrum_chaosu
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Komentarze (28)
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@arcx: Pragnę Ci uświadomić, że większość kierowców to jadący "do" i "z" pracy, tak samo jak piesi. I godziny obu grup się mniej więcej nakładają, więc to nie będzie raz na trzydzieści a przynajmniej 50% przejść, pod warunkiem że kierowca będzie miał szczęście. A w małych miasteczkach gdzie nie ma zbytnio świateł
Ja tam patrzę czy odległość wzrostu zachowana.
Jakby się potkną to czy mu na głowę nie najadę xD
@dziki-wienczyslaw: potknął:
• On się potknął — czas przeszły,
• Oni się potkną — czas przyszły.
Sorki tak myślałem: czas przyszły, mam nadzieję niedokonany. xD
@ksiak: Najpierw przeczytałem zamieszania.
Ale jak to w życiu. Widać była realna potrzeba. xD
@Horrorystyczny_Demon_Pagona: ale jaką dezorientację? Masz informację w przepisach gdzie pieszy może przejść w dowolnym miejscu jeżeli nie ma przejścia w promieniu 100m. Może niech media zaczną podrzucać rzeczowe informację które wpłyną na bezpieczeństwo a nie trenują pieszych, że mogą pod koła samochodu się wbijać bez zastanowienia?
Aha, czy przy ciągu samochodów jeden po drugim wjeżdżających w strefę znów pieszy musił by stać aż łańcuch pojazdów się nie skończy? A idźcie wy w ch.j z takimi pomysłami. Zróbmy jeszcze inną strefę - jak kierowca na drodze z pierwszeństwem i widzi, że ten z podporządkowanej wjechał już w strefę 30m od skrzyżowania to ten na drodze z pierwszeństwem nie może
@giorgioborgio: