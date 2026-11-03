W Gdańsku wybiegi dla psów pokonały park i plac zabaw w budżecie obywatelskim.
Ogrodzone, oświetlone i wyposażone w urządzenia do zabawy - takie będą cztery nowe wybiegi dla psów, które powstaną w południowej części Gdańska. Każdy z nich zajmie co najmniej 400 m kw. Realizacja jest możliwa dzięki głosom oddanym w Budżecie Obywatelskim.epicentrum_chaosu
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Komentarze (128)
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@epicentrum_chaosu:
Mam nadzieję że będzie zakaz wstępu dla dzieci na taki plac.
Małe amstafuszki-kłębuszki mogą się bać wrzeszczących bachorów.
@AlexSmalec:
Dlatego ja się zawsze śmieje jak ktoś mówi że będzie się dało cokolwiek zmienić w tym kraju w wyniku dEmOkRaTyCzNyCh reform, g---o się będzie dało bo za 20 lat będziemy mieć pełną Grażyno-krację czyli kraj rządzony przez stare bezdzietne singielki bo to one będą stanowić największą grupę wyborców.
Świetlana przyszłość, nie ma co
Afera jak "Trzaskowski buduje kibel za miliony", gdzie mieszkańcy sami zagłosowali, że tak chcą.
dokładnie to samo możesz zrobić ze swoim dzieckiem.
400m2 to 20x20, to nie jest duża strata dla innych.
@AlbertFettel: np taki, że zanim dojdziesz na wybieg pies zdąży się wysrać. biologia
Co? Demokracja wam się nie podoba? 😆