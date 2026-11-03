Hity

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Dzień 12 "poszukiwań" kierowcy Porsche
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Zmarł Patrick Stewart
Zmarł Patrick Stewart
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Polscy okuliści sprzeciwiają się przepisom ułatiającym operację zaćmy w Czechach
Polscy okuliści sprzeciwiają się przepisom ułatiającym operację zaćmy w Czechach
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Sędzia śmiertelnie potrąciła pieszego. Wciąż nie odebrano jej prawa jazdy
Sędzia śmiertelnie potrąciła pieszego. Wciąż nie odebrano jej prawa jazdy
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Izba lekarska ma własną kręgielnię
Izba lekarska ma własną kręgielnię
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