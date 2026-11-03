Demokracja ¯\(ツ)/¯

Dlatego ja się zawsze śmieje jak ktoś mówi że będzie się dało cokolwiek zmienić w tym kraju w wyniku dEmOkRaTyCzNyCh reform, g---o się będzie dało bo za 20 lat będziemy mieć pełną Grażyno-krację czyli kraj rządzony przez stare bezdzietne singielki bo to one będą stanowić największą grupę wyborców.Świetlana przyszłość, nie ma co