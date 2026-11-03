Czechy zdecydowały, że nie wydadzą rosyjskim hokeistkom wiz
Czechy zdecydowały, że nie wydadzą rosyjskim hokeistkom wiz na styczniowe mistrzostwa świata do lat 18PIAN--A_A--KTYWNA
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Czechy zdecydowały, że nie wydadzą rosyjskim hokeistkom wiz na styczniowe mistrzostwa świata do lat 18PIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (11)
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Tak byłoby krótko: albo sport, albo polityka. Chcesz grać - wyrzeknij się uzurpatora. Macie jaja dziewczyny czy nie macie, by się sprzeciwić?
A jak im odmawiają całkiem to dają paliwo dla ruskich mediów, że "faszyści z zachodu nie lubią Rosji i Rosjan"