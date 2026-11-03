A mogli powiedzieć, że mogą wydać pod warunkiem publicznego oświadczenia na social mediach hokeistek potępiającego wojnę i Putina ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Tak byłoby krótko: albo sport, albo polityka. Chcesz grać - wyrzeknij się uzurpatora. Macie jaja dziewczyny czy nie macie, by się sprzeciwić?

A jak im odmawiają całkiem to dają paliwo dla ruskich mediów, że "faszyści z zachodu nie lubią Rosji i Rosjan"