Google stworzy robolekarza
Google i NASA pracują nad robotem, który ma wspierać astronautów w zadaniach medycznych.PIAN--A_A--KTYWNA
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Google i NASA pracują nad robotem, który ma wspierać astronautów w zadaniach medycznych.PIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (10)
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W Polsce już mamy takie roboty co pracują 24/7/365 xD
I to bez ładowania.
@Dwudziestydrugi: Fakt, lepiej się leczyć z jakimś ejejcem. Ostatnio byłem u takiego jednego i musiałem go doszkalać z tego czego nie wiedział a co dowiedziałem się z chata. A tak serio to nie zadał mi kluczowego pytania odnośnie jednego badania.... musiałem mu uświadomić że u mnie