Co czuje ojciec, który od lat nie wie, gdzie jest jego syn? |
Ojciec nie zostawia swojego dziecka Daniel Dymiński od maja 2023 roku szuka syna Krzysztofa. Nauczył się obsługi dronów, sonarów, kamer podwodnych i sprzętu poszukiwawczego. Przepłynął dziesiątki kilometrów Wisły. Odnalazł innych zaginionych. Swojego syna nadal nie znalazł.mkorsov
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 3
- Odpowiedz
Komentarze (3)
najlepsze
Niech szuka, niech pomaga innym ale żeby znalazł też spokój . Chociaż namiastkę. Tylko jakos nie mogę sobie tego wyobrazić.
Sam znam przypadek gdzie dziewczyna zaginęła, a rodzina po intensywnych poszukiwaniach, znalazła ją w niemieckim burdelu.
Lepiej, że szuka i znalazł swoją misję niż by topił smutki w alkoholu.