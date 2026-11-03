480 zł za godzinę pracy lekarza. Szpitale powiatowe chcą takiego wyjątku
Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych przygotował poprawki do pakietu zmian w ochronie zdrowia. Szpitalnicy chcą m.in. wyjątków od limitu zarobków dla lekarzy, zachowania rozliczeń na zasadzie procentu od procedury oraz wydłużenia czasu na dostosowanie placówek do nowych przepisów...Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (20)
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A rząd oczywiście też w tym uczestniczył, tylko udaje zaskoczonego
https://wykop.pl/link/8018165/liczba-miejsc-na-prywatne-kierunki-lekarskie-w-2026-tez-organiczona
Liczba miejsc na PRYWATNE kierunki lekarskie w 2026 też organiczona
Żaden problem - trzeba im zaoferować wyższe zarobki niż w wojewódzkich to się przeniosą.
Ale wtedy zabraknie lekarzy w wojewódzkich!
No cóż, wiadomo jak to rozwiązać - trzeba im tam zaoferować jeszcze wyższe zarobki to wrócą.
Zaraz
Dodałbym tylko, że od 20 lat rządzi ten sam układzik partyjny a nie Naczelna Izba Lekarska, ale najwyraźniej są mocno dogadani, bo proceder nadal trwa - liczba miejsc na kierunkach lekarskich jest ustalana przez ministra zdrowia, a co ciekawe dotyczy też studiów prywatnych. Link już wkleiłem powyżej.
Mafia lekarska ma się lepiej niż myślałem. Cisnąć ich do spodu i nakładać jeszcze większe obowiązki i ograniczenia a nie wracać do starego.
A tym dyrektorom szpitali powiatowych to powinna przyjrzeć się CBA.
https://wykop.pl/link/8018165/liczba-miejsc-na-prywatne-kierunki-lekarskie-w-2026-tez-organiczona
Liczba miejsc na PRYWATNE kierunki lekarskie w 2026 też organiczona
500k za wykształcenie lekarza (jak to tutaj niektórzy pisali) to wcale nie jest tak dużo... Samo TVP1 dostaje kilka miliardów rocznie. Za tą kwotę można byłoby dokoptować kilka tysięcy rocznie dodatkowo.
Przeciez sektor prywatny ma kase bezposrednio od pacjentow.
A nie, czekaj ...
Prywatnie to oni inwestują w zabiegi za które płaci NFZ.