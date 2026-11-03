Przecież to nie ma sensu. Szpitale powiatowe same wywindowały stawki a teraz jak ktoś z góry daje im ograniczenie stawek to chcą je zwiększyć? Po co? Żeby znowu wpaść w zadłużenie i zamykać szpitale?



Mafia lekarska ma się lepiej niż myślałem. Cisnąć ich do spodu i nakładać jeszcze większe obowiązki i ograniczenia a nie wracać do starego.



A tym dyrektorom szpitali powiatowych to powinna przyjrzeć się CBA.