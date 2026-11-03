10 lat ojcostwa przekreślone. Chce anulować alimenty. Jest wyrok sądu
Ciąg dalszy sprawy sprzed kilku dni. Sąd Okręgowy uwzględnił apelację prokuratury i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu. Mężczyzna tak łatwo nie uwolni się od alimentów na nieswoje dziecko. W powiązanych poprzednie znalezisko.AlbertWesker
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 8
- Odpowiedz
Komentarze (8)
najlepsze
Aha. To fajnie. Zostałeś zrobiony w c---a i jeszcze za to płać
Słuszna uwaga. Za wrabianie w ojcostwo powinien być paragraf z sowitym odszkodowaniem. Czas zmienić prawo.