Sąd zawsze bada dobro dziecka. Nic się nie da zrobić, takie jest prawo. Obowiązek alimentacyjny wynika z prawnego ojcostwa, nie biologicznego. dziecko urodzone w małżeństwie lub w ciągu 300 dni od jego ustania uważa się za pochodzące od męża. Biologia nie ma tu nic do rzeczy i jest to u nas w pełni zgodne z wykładnią prawa, prawem pisanym przez mężczyzn dla mężczyzn.