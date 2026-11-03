Po wielu próbach, metodzie prób i błędów, zakupie sprzętu i setkach eksperymentów z wykończeniem skóry… w końcu jest!
Udało mi się opracować własny model portfela, z którego jestem naprawdę zadowolony. Wiem, że przede mną jeszcze sporo pracy i dopracowywania detali, ale najważniejszy etap mam już za sobą.
Podrzucam kilka zdjęć, żeby pochwalić się efektem dotychczasowej pracy!
A to dopiero początek… Kolejny etap to torba, a później plecak.
Komentarze (18)
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Nie ma za co( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Bestia_z_Jellystone: Dobrze pisze, przygoda z kaleczeniem języka - kalectwo lingwistyczne. :)
Myślałem, że kolejna zbiórka, a to tylko wykopek chwali się swoim hobby ( ͡° ͜ʖ ͡°)