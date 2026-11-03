Po wielu próbach, metodzie prób i błędów, zakupie sprzętu i setkach eksperymentów z wykończeniem skóry w końcu jest! Udało mi się opracować własny model portfela, z którego jestem naprawdę zadowolony. Wiem, że przede mną jeszcze sporo pracy i dopracowywania detali, ale najważniejszy etap mam już z