Niemal dwukrotny wzrost ceny abonamentu Thermomix
Takiego obrotu sprawy nie spodziewał się chyba żaden użytkownik Thermomixa.brednyk
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Takiego obrotu sprawy nie spodziewał się chyba żaden użytkownik Thermomixa.brednyk
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Komentarze (22)
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Aby z tego korzystać trzeba mieć dostęp do Cookidoo, aplikacji z przepisami.
Słowem: regularne golenie frajerów. Coś jak użytkownicy drukarek HP.
@lurkujacy_jose: ja myślałem całe życie, że tam jest baza wbudowanych przepisów przez co tyle kosztuje, a tu się okazuje że jest jeszcze gorzej xDDDD
Z drugiej strony zaletą TM jest to, że to jednak firma europejska, a Lidlomix zapewne chinole wszystko robią