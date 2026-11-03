Najgorsze jest to że jakość się robi g------a. Kupując TM6 wiedziałem że przepłacam ale znam ludzi co mieli ich stare urządzenia i były nie do zajechania. A to g---o nowe się zepsuło w 5 lat. I była to wada designu - zepsuło się konkretnie pokrętło. Serwis zawołał 499pln, część nie do dostania - jedynie u----i, w cholerę drogie z tą samą wadą. Rozebrałem, okazało się że smar dostał się na styki i Pokaż całość