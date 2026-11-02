Pamiętam jak z 10 lat temu jakiś start-up albo ktoś z Google pracował nad ustalaniem lokalizacji na podstawie zawartości zdjęcia. Miało to chyba działać w ten sposób że analizowało, może porównywało ze street view czy innymi zdjęciami w Google, to co widać w tle. A teraz czytam że na podstawie dźwięków można ustalić lokalizację. To ciekawe co wymyślą za kolejne 10 lat?