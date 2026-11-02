Precyzyjna geolokacja każdego nagrania na podstawie dźwięku samolotów
Wideo przedstawia krok po kroku działanie algorytmu pozwalającego określić gdzie się znajdujesz na podstawie nagrania dźwięku czy filmu. W niektórych przypadkach wystarczy mniej niż minuta nagrania by ustalić lokację z dokładnością do 100mCXLV
- #
- #
- #
- #
- #
- 25
- Odpowiedz
Komentarze (25)
najlepsze
czyli wszedzie jest internet, lataja samoloty i blisko jest do mcdonalnda
Dokładnie to przerabiają Ukraińcy. W 2023 roku przeciw wolnym Shachedom ich system "Zwuk" był dość skuteczny do wczesnego ostrzegania i alarmów przeciwlotniczych. Zestrzeliwali dosłownie ręcznie. Przeciw dronom odrzutowym (jak rodzina
@Cozwykopem: na podstawie prądu to można określić czas nagrania, a jego miejsce to raczej ciężko.
Na podstawie wahnięć w częstotliwości prądu z sieci, który pojawia się na wielu nagraniach w postaci "brumienia".
Swoją drogą ciekawe czy to nadal działa, w sytuacji gdy obecny sprzęt elektroniczny po pierwsze znacznie lepiej filtruje takie dźwięki, po drugie przy zapisie cyfrowym i metodach kompresji dźwięku które o ile dość dobrze zachowują częstotliwość dźwięku, to już
Polacz kilka metod i masz pewny system