Hity

tygodnia

Dzień 12 "poszukiwań" kierowcy Porsche
3655
Zmarł Patrick Stewart
Zmarł Patrick Stewart
2662
Polscy okuliści sprzeciwiają się przepisom ułatiającym operację zaćmy w Czechach
Polscy okuliści sprzeciwiają się przepisom ułatiającym operację zaćmy w Czechach
2507
Sędzia śmiertelnie potrąciła pieszego. Wciąż nie odebrano jej prawa jazdy
Sędzia śmiertelnie potrąciła pieszego. Wciąż nie odebrano jej prawa jazdy
2396
Izba lekarska ma własną kręgielnię
Izba lekarska ma własną kręgielnię
2405

Powiązane tagi