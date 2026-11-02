Ziomek pracuje w utrzymaniu na Amazonie. Tam klimy muszą być podłączone do neta żeby Anetka wysyłała tikety, że 21 jest za mało i jej łapki marzną i trzeba zmienić na 23. Pilotem nie może bo taki tiket przechodzi przez 10 osób i dopiero na końcu technik klika w kakuter i zmienia. Tutaj pewnie tak samo xD