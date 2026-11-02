Lodówki z jedzeniem grzały do 50 stopni, hakerzy znów zaatakowali supermarkety
Kolejne milionowe straty wywołały ataki hakerów na lodówki w supermarketach, tym razem w Belgii, Szwecji, Estonii, Niderlandach, Luksemburgu i Irlandii.Edonik
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Komentarze (71)
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Jeśli nie jest podłączona to nie można jej użyć do ataku hakerskiego.
Mam nadzieję że
PS. To zaplanowana akcja i to przez zadnych terrorystow a ludzi u wladzy i rzadow.
sam poczytaj https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=co+daje+toaleta+publiczna+pod%C5%82%C4%85czona+do+internetu
@purrpurrowy: ... oraz od razu badanie moczu i kalu na obecnosc subtancji nielegalnych lub wirusow. Po wykryciu drzwi sie blokuja i odpowiedni sluzby bede wezwane.
@wodah: To trzeba testy penetracyjne zrobić ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jak podłączą toalety do internetu to jesteśmy skończeni jako ludzkość